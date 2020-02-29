، بسبب "كورونا".. تأجيل قمة اليوفي والإنتر إلى 13 مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجانب 4 مباريات كان متوقَّعًا إقامتها دون جمهور غدًا

قرر الاتحاد الإيطالي، اليوم السبت، تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر، إلى جانب المباريات الأربع الأخرى التي كان من المقرر أن تجري بدون جمهور، إلى يوم 13 مايو، بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وكان من المقرَّر أن تُقام مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان غدًا الأحد بدون حضور الجمهور، لكن الاتحاد الإيطالي رحل المباراة حتى 13 مايو المقبل.الاتحاد الإيطالي فيروس كورونا الجديد