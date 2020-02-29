، ناد إيطالي يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضع جميع اللاعبين والموظفين والمديرين في الحجر

أعلن نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم؛ أن ثلاثة لاعبين من فريقه تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال النادي الذي يتّخذ من مدينة سيينا مقرًّا له، في بيان: في الوقت الحالي هناك أربعة مصابين؛ ثلاثة لاعبين، ومسؤول في الفريق.

وأضاف: المصاب الأول هو لاعب بدأ يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والصداع، يوم السبت الماضي، عندما كان الفريق في مدينة أليساندريا للعب مباراة ضمن إحدى البطولات، ووضع اللاعب الثاني في الحجر الصحي بمنزله رغم عدم ظهور أي أعراض، واللاعب الثالث يعاني من حمى طفيفة.

وأردف البيان: الشخص الرابع الذي تأكدت إصابته بالفيروس هو أحد مسؤولي النادي الذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى في سيينا، بعد معاناته من ليلة بلا نوم بسبب الحمى.

وتابع: يقبع جميع اللاعبين والموظفين الفنيين والمديرين الذين رافقوا الفريق خلال الرحلة في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.

وتبرز إيطاليا كبؤرة لعدوى فيروس كورونا في أوروبا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 21 حالة، وتم تسجيل أكثر من 800 إصابة.نادي بيانيسي فيروس كورونا الجديد