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ذكر قائد عسكري في الميليشيات الداعمة للنظام السوري، اليوم (السبت)، أن ضربات نفذتها تركيا على إدلب في شمال غرب سوريا في وقت متأخر أمس؛ أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، وإصابة 30 آخرين.
وبيّن القائد أن الضربات التركية استهدفت مقرًّا لميليشيا حزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".حزب الله إدلب
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 02:50 PM
أنقرة استخدمت في القصف قنابل ذكية وطائرات مسيرة
ذكر قائد عسكري في الميليشيات الداعمة للنظام السوري، اليوم (السبت)، أن ضربات نفذتها تركيا على إدلب في شمال غرب سوريا في وقت متأخر أمس؛ أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، وإصابة 30 آخرين.
وبيّن القائد أن الضربات التركية استهدفت مقرًّا لميليشيا حزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".
، مقتل 9 عناصر لميليشيا حزب الله في ضربات تركية على إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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