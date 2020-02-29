، هذه أول دولة بالعالم تجعل المواصلات مجانية للجميع.. لماذا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرار يكلّفها سنوياً 44 مليون دولار تقريباً تعوضها من الضرائب

بدأت لوكسمبورغ، السبت، تطبيق سياسة مجانية المواصلات العامة، لتصبح أول دولة في العالم تمنح السكان والزوار مثل هذه الميزة، وهو ما يعد علامة فارقة في تاريخ الشعوب، ولكن هل أصبح التنقل مجانياً بشكل فعلي في تلك الدولة الصغيرة؟

وتأمل حكومة لوكسمبورغ من خلال هذه الخطوة في تشجيع سائقي السيارات على ترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل العامة؛ بهدف حل مشكلة الازدحام المروري، خصوصاً حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تعاني مدينة لوكسمبورغ، عاصمة الدوقية الكبرى من أسوأ ازدحام مروري في العالم؛ لكونها موطناً لنحو 110 آلاف شخص فقط، لكنها تستقبل أيضاً 400 ألف شخص للعمل، في حين يشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، ويعبرون الحدود يومياً للعمل في لوكسمبورغ.

ولا تعد تكلفة النقل العام في لوكسمبورغ مرتفعة، حيث يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين 2 يورو فقط، ونظراً لصغر مساحة البلد (نحو 2600 كلم مربع)، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 يورو و4 يورو ليوم كامل.

ويسافر كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جداً.

ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن المواصلات لن تكون مجانية فعلياً، فركاب الدرجة الأولى من القطارات سيدفعون ثمن تذاكرهم، كما أن قيمة التذاكر التي ستخسرها البلاد سنوياً (44 مليون دولار تقريباً) سيتم تعويضها من خلال دافع الضرائب.

وما شجّع الحكومة على تلك الخطوة، بحسب خبراء، أن لوكسمبورغ تنفق نحو 500 مليون إسترليني على المواصلات العامة، وبالتالي فإن ما تخسره من بيع التذاكر لن يشكل فارقاً كبيراً، مما يعني أيضاً أن الموظفين والعمال لن يفقدوا وظائفهم رغم أن واجباتهم ستصبح أقل.

مواصلات مجانية لوكسمبورغ