بالصور.. 1500 طالبة يستفدن من برنامج الأيام الرياضية بتعليم عسير

اطلع مدير عامّ التعليم في منطقة عسير«سعد الجوني»، على سير مشروع برنامج الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، وذلك على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، أن المشروع استهدف مشرفات النشاط البدني في 11 إدارة تعليمية، و10 معلمات تربية رياضية، و1500 طالبة من المرحلة الابتدائية.

وتابعت «عسيري»، أن المشروع يأتي بالشراكة مع وزارة الرياضة، حيث استمر البرنامج أربعة أيام، بهدف التعريف بتنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الوقت في الألعاب الخماسية، وتنمية مهارات الطالبات البدنية.

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