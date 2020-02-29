«الأرصاد»: نشاط للرياح يؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم- لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنّ مدى الرؤية في مكة المكرمة.

وقالت الهيئة، إن منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظات «الخرمة والموية وتربة، ورنية» والمناطق المفتوحة والطرق، تستمر فيها الحالة الجوية المشار إليها حتى الساعة السادسة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة وهبوب الرياح المثيرة للأتربة في 5 مناطق أخرى بالمملكة، وهي المدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، وذلك حتى ساعات المساء.

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