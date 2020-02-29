نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم- لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنّ مدى الرؤية في مكة المكرمة.
وقالت الهيئة، إن منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظات «الخرمة والموية وتربة، ورنية» والمناطق المفتوحة والطرق، تستمر فيها الحالة الجوية المشار إليها حتى الساعة السادسة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة وهبوب الرياح المثيرة للأتربة في 5 مناطق أخرى بالمملكة، وهي المدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، وذلك حتى ساعات المساء.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: نشاط للرياح يؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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