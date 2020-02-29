حساب المواطن يوضح عقود الإيجار المطلوبة للحصول على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، عقود الإيجار المطلوبة لاستيفاء البيانات اللازمة للحصول على الدعم.
وتلقّى البرنامج تساؤلًا من أحد المستفيدين -عبر تويتر- قال فيه «هل يلزم عقد إيجار الإلكتروني؟ أم أن العقد اليدوي يفي بالغرض؟».
وقال «حساب المواطن»، في حال تم إرفاق عقد الإيجار بالمستندات المطلوبة للحصول على الدعم، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحّد، بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.
وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.
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