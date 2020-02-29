بسبب «كورونا».. السفارة في بيروت تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى لبنان

نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، جميع المواطنين، السعوديين والمقيمين، بضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية.
وذكرت السفارة في بيان لها نشرته عبر تويتر، أنّه انطلاقًا من حرص سفارة المملكة لدى لبنان على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمنتشر في دول عديدة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان.
كما تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان، اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وعدم التردد بالاتصال في السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة.
وكانت المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا، منها تعليق الرحلات الجوية مع إيران وإيقاف العمرة مؤقتًا، ومنع دخول مواطني دول الخليج بالبطاقة، وكذلك منعهم من دخل مكة أو المدينة.
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