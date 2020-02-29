أمانة الجوف تنفذ إجراءً احترازيًّا جديدًا بسبب إنفلونزا الطيور

قررت أمانة منطقة الجوف، إغلاق ساحات الطيور بمحافظات المنطقة، وذلك كإجراء احترازي، تفاديًا لظهور حالات مصابة بإنفلونزا الطيور.

وذكرت أمانة الجوف –عبر حسابها بتويتر- أنها قررت إغلاق ساحات الطيور داخل الأسواق بمدينة سكاكا وكل محافظات المنطقة حتى إشعار آخر، تفاديًا لظهور حالات إنفلونزا الطيور، وذلك كإجراء احترازي.

وأضافت أمانة الجوف، أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وكانت أمانة منطقة القصيم، قد قررت أول أمس الخميس، إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكل محافظات المنطقة حتى إشعار آخر، تفاديًا لانتشار إنفلونزا الطيور.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في 4 فبراير الجاري، تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض. مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكّنت من السيطرة على بؤرة الإصابة.

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وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

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