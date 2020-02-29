السعودية اليوم / إطلاق المسح العالمي لتقييم صحة الأم والطفل في لبنان



بيروت 5 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان عن بدء العمل الميداني لجمع البيانات من أجل المسح الوطني متعدد المؤشرات (MICS) لتقييم صحة الأطفال والنساء في مختلف المناطق اللبنانية وتبيان عدم المساواة في الوصول إلى الخِدْمات والحماية التي تهدد حياة الكثيرين.

وعدت إدارة الإحصاء المركزي في بيان اليوم المسح الوطني متعدد المؤشرات الذي كان إجراؤه في أكثر من 200 دولة برنامجًا عالميًا للمسح الأُسري إذ إنه يشكل أحد أكبر مصادر المعلومات الإحصائية في العالم لتقييم صحة الأطفال والنساء. ولقد تم تطوير MICS)) ودعمه من قبل اليونيسف .

ولفت البيان إلى أن المعلومات التي سيكون جمعها ستسهم بدعم الحكومة اللبنانية لسد الثغرات في البيانات بهدف رصد حالة التنمية البشرية بشكلٍ عام مع التركيز على وضع الأطفال والنساء بشكل خاص.

وأكد أن العمل سيستمر في جمع البيانات لمدة أربعة أشهر ابتداء من شهر مارس 2020 وستقدم اليونيسف الدعم التقني والمالي. سينتج عن هذا المسح بيانات حول أكثر من 160 مؤشرًا متفقاً عليه دولياً إذ إنه يوفر تقديرات حول الوضع التعليمي وحماية الطفل والمياه والصرف الصحي وصحة الطفل والقياسات البشرية وغيرها. ممّا سيدعم الحكومة اللبنانية لإصدار تقرير عن حوالي 25 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لأول مرّة.

وأضافت أن هذا المسح سيسهم في إصدار البيانات انطلاقا من منظور المساواة وذلك من خلال تسليط الضوء على الفوارق المتعلقة بتغذية وصحة الطفل ونموّه والتعليم والحماية والبيئة الآمنة والنظيفة.

ونوه إلى أن حجم عينة المسح الوطني متعدد المؤشرات في لبنان لسنة 2020 يبلغ حوالي 15000 أسرة ما يعتبر عينة تمثيلية لجميع المقيمين في لبنان بما فيهم النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون. وسيوفر هذا المسح بيانات عن الأسر المعيشية وعن أفراد الأسرة ومنهم النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة والأطفال دون سن 5 سنوات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة.

من جهتها أشارت الدكتورة مرال توتليان المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي في تصريح لها أن هذه الجولة من المسح الوطني متعدد المؤشرات وهي الجولة الثالثة التي تقوم بها إدارة الإحصاء المركزي ستوفر معلومات وأدلة قيّمة عن الأطفال والنساء في لبنان وسيكون استخدام نتائجها في احتساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد للأطفال لعام 2020 بالإضافة إلى رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتمكين البلد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الضروري تتبع المؤشرات على فترات منتظمة. ويشكل المسح الوطني متعدد المؤشرات مصدر البيانات الرئيسي لهذه المؤشرات على المستويين الوطني والإقليمي.

بدورها قالت يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان: "لقد تمكنت البيانات من إنقاذ حياة ملايين الأطفال وتحسينها لا سيما الأطفال الأكثر تهميشا. لذا يسرّ اليونيسف أن تشارك مع إدارة الإحصاء المركزي في إجراء هذا المسح المهم في لبنان. إذ ستشكل هذه البيانات الهامة أساس عملنا بدءًا من وضع السياسات حتى توثيق التقدم وبالتالي دعم رسالتنا الجماعية لتحسين حياة كل طفل".

الجدير بالتنويه أن إدارة الإحصاء المركزي هي إدارة عامة لدى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني. مهمتها هي جمع ومعالجة وإنتاج ونشر الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى اللبناني وتزويد جميع المستخدمين بالمعلومات المبنية على الأدلة لاتخاذ القرارات. كما أنها مسؤولة عن الإشراف التقني للإحصائيات التي تنتجها الوزارات والإدارات العامة الأخرى وتحسين الأساليب ومواءمة الإحصاءات.

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13:32ت م

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