السعودية اليوم / رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني: المملكة راعت مصالح ضيوف الرحمن وفق مقتضيات الشريعة



إسلام آباد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

نوه رئيس لجنة الحج والعمرة بمجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش بما قامت به المملكة العربية

وأعرب الدكتور بخش عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتها وخدمتها للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واصفاً المملكة بالقلب النابض لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون إليها بكل حب ووفاء وتقدير لمواقفها الراسخة.

// انتهى //

13:26ت م

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إسلام آباد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنوه رئيس لجنة الحج والعمرة بمجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش بما قامت به المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ومنها قرار تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً إلى أن المملكة بهذا الإجراء راعت المقاصد الشرعية التي جاءت رحمة وتيسراً للمسلمين.وأعرب الدكتور بخش عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتها وخدمتها للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واصفاً المملكة بالقلب النابض لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون إليها بكل حب ووفاء وتقدير لمواقفها الراسخة.// انتهى //13:26ت م0045

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