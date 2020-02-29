السعودية اليوم / " قرية علقان " من أبرز الوجهات السياحية بتبوك



‏الوجه 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

تعد "قرية علقان" من المواقع المميزة على خارطة السياحة بمنطقة تبوك، أضفت طبيعة جبالها الشاهقة ونقاء رمالها بعداً جاذباً للسياحة الصحراوية.

ومن عدة زوايا التقطت عدسة "واس" مناظر من " علقان " لجبالها وتضاريسها الفريدة .

// انتهى //

13:09ت م

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