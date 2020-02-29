

بيروت 5 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في بيروت ، عن إقفال جميع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مكتب وكالة (الأونروا) في بيان اليوم ، إقفال المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان ، ابتداء من اليوم السبت 29 فبراير وحتى 9 الإثنين مارس القادم كأجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وكانت (الأونروا) أنشأت خلال الأيام القليلة الماضية غرفة طوارئ وشرعت بحملات توعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

12:59ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأونروا تعلن عن إقفال المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.