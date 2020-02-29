السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشرّف الحفل الموحد لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة



جدة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، يُشرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ،يوم الثلاثاء المقبل، الحفل الموحد لخريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ،وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

وبهذه المناسبة أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن كامل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة لتشريفه حفل التخرج بالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مشيراً إلى الدعم غير المحدود والاهتمام من ولاة الأمر بالتدريب التقني والمهني وإسهاماته الفاعلة في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد الخريجين والخريجات لهذا العام 1441 هــ بلغ 5672 خريجاً وخريجة، من 26 وحدة تدريبية للبنين والبنات بمنطقة مكة المكرمة، مقدماً التهنئة لهم, سائلاً العلي القدير لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

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12:23ت م

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