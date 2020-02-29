السعودية اليوم / مفتي لبنان يؤيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا



بيروت 5 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية

وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

// انتهى//

12:14ت م

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بيروت 5 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.// انتهى//12:14ت م0032

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