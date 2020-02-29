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فيديو.. تعقيم ساحات الحرم المكي لضمان سلامة قاصديه
للحد من انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعقيم ساحات الحرم المكي على مدار الساعة.
وتقوم الفرق التابعة لرئاسة شؤون الحرمين بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يومياً لضمان سلامه قاصديه.
ويتم يومياً رفع قرابة 13500 سجادة من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.
ويتم أيضا غسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم ويتم عملياً الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان سلامة الزوار والمعتمرين.
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