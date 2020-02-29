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شكرا لقرائتكم ملك ماليزيا يعين محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ملك ماليزيا يعين محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء
خلفاً لمهاتير محمد
متابعات الخليج 365 - متابعة
عيَّن ملك ماليزيا، اليوم السبت، محيي الدين ياسين، رئيساً للوزراء خلفاً لمهاتير محمد.
ونقلت وكالة “رويترز”، صباح اليوم، السبت، على لسان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، أن محي الدين ياسين، قد ينال تأييد أغلب أعضاء البرلمان.
وقال القصر الملكي في بيان إن محيي الدين سيؤدي اليمين الدستورية، غداً الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية ” برناما ” عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين قوله في بيان رسمي صادر اليوم: “إن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر يوم غد الأحد”.
وذكر البيان أن الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله قد أبدى رضاه عن تعيين السيد محي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن، وفقاً لما ينص عليه الدستور الماليزي.
ووصف البيان القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس وزراء ماليزيا الجديد السيد محي الدين بأنه أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام.
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