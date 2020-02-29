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الأمير مشعل بن ماجد يشرّف الحفل الموحد لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يُشرّف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يوم الثلاثاء 8 رجب 1441 الحفل الموحد لخريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمةوذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

وبهذه المناسبة أعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد، عن كامل شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجدبن عبد العزيز محافظ جدة لتشريفه حفل التخرج بالنيابة عن الأمير خالد الفيصل، مشيراً إلى الدعم اللا محدود والاهتمام من ولاة الأمربالتدريب التقني والمهني وإسهاماته الفاعلة في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده بلادنا الغالية في ظل رؤية المملكة.

وأشار أن إجمالي عدد الخريجين والخريجات لهذا العام 1441 هــ بلغ 5672 خريجاً وخريجة، من 26 وحدة تدريبية للبنين والبنات بمنطقةمكة المكرمة، مقدما التهنئة لهم, سائلاً العلي القدير لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.