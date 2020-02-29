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جامعة أم القرى تحتفي بـ 8 آلاف خريجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالأستاد الرياضي في العابدية.

وعبرت الطالبة منار مشاط في كلمتها، عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة بمعالي مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية.

وثمنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاعات التعليم العام والعالي في المملكة، واهتمام معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، في تطوير البرامج العلمية والتطبيقية بما يسهم في ارتقاء المخرجات وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.