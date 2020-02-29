شكرا لقرائتكم خبر

اختيار العريجة كأول محكم سعودي لجائزة Gold Quill Award الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تم إختيار الدكتور سالم عريجة رئيس قسم الاعلام بجامعة ام القرى كمحكم لجائزة Gold Quill Award التابعة للجمعية الدولية IABC ، وهي جمعية أمريكية دولية تقدم جوائز سنوية على مستوى العالم في الإعلام والعلاقات العامة ويعتبر المحكم السعودي الاول في هذه الجائزة العالمية المعروفة . وسيتوجه عريجة للامارات قريبا للمشاركة كخبير.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر اختيار العريجة كأول محكم سعودي لجائزة Gold Quill Award الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.