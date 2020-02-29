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أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.
ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.
محيي الدين ياسين ماليزيا
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:51 PM
سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبلملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء
أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.
ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.
، ملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء ،
المصدر : الخليج 365
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