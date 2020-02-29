، ملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل

أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.

محيي الدين ياسين ماليزيا