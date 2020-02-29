، الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية ،

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كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما تمّ تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.
وأضافت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت "العدل" إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
وزارة العدل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:53 PM
عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عمليةالأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية
كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما تمّ تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.
وأضافت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت "العدل" إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
، الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية ،
المصدر : الخليج 365
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