- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة غبار
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:48 PM
في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.
، "الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.