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تتابع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين الموجودين على أراضي المملكة، لتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.
وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم إلى المملكة بغرض العمرة والزيارة يسهم في الحد من انتشار وإيفاد مرض كورونا الجديد.
وأضاف: وزارة الحج والعمرة ستتابع عمليات تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.
وكانت الحكومة السعودية قد علّقت دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، مؤقتاً، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.
وقامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك تم تعليق الدخول لمَن حصل على تأشيرة العمرة.
عبدالفتاح مشاط فيروس كورونا الجديد
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:46 PM
أكّد أن الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم يسهم في الحد من انتشار "كورونا""مشاط": نتابع تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة
تتابع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين الموجودين على أراضي المملكة، لتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.
وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم إلى المملكة بغرض العمرة والزيارة يسهم في الحد من انتشار وإيفاد مرض كورونا الجديد.
وأضاف: وزارة الحج والعمرة ستتابع عمليات تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.
وكانت الحكومة السعودية قد علّقت دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، مؤقتاً، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.
وقامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك تم تعليق الدخول لمَن حصل على تأشيرة العمرة.
، "مشاط": نتابع تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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