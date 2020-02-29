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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.
وذكرت أن التنبيه يشمل: الخرمة والمويه وتربة، ورنية، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.الأرصاد غبار حالة الطقس مكة الكرمة
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:22 PM
تشمل عدداً من المحافظات حتى الساعة 6 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.
وذكرت أن التنبيه يشمل: الخرمة والمويه وتربة، ورنية، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح وأتربة على مكة ،
المصدر : الخليج 365
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