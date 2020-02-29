، بعد الفيديو المتداول .. النائب العام يوجّه بالقبض على المتحرّشين بالفتيات المتباهين بفعلتهم ،

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وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
تفصيلاً؛ أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.
وتابع: إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضاً تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.
النائب العام التحرش
بعد الفيديو المتداول .. النائب العام يوجّه بالقبض على المتحرّشين بالفتيات المتباهين بفعلتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
تفصيلاً؛ أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.
وتابع: إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضاً تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:39 AM
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:24 PM
واقعة جرت فصولها بالقرب من أحد المجمعات التجارية ووثّقها مقطع عبر وسائل التواصل
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.
تفصيلاً؛ أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.
وتابع: إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضاً تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.
، بعد الفيديو المتداول .. النائب العام يوجّه بالقبض على المتحرّشين بالفتيات المتباهين بفعلتهم ،
المصدر : الخليج 365
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