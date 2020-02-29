الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة والرياح المتربة في 6 مناطق حتى المساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة وهبوب الرياح المثيرة للأتربة في 6 مناطق بالمملكة، والتي تؤثر على الرؤية الأفقية والطرق السريعة حتى ساعات المساء.

جاء ذلك في بيان لـ «هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الإلكتروني أكدت خلاله أنَّ منطقة المدينة المنورة، «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع»، تشهد رياحًا مثيرة للأتربة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

فيما تشهد منطقة جازان «أبو عريش- الحرث- الدائر- الدرب- الريث- العارضة- العيدابي- جازان- صامطة- صبيا- فيفا– هروب»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الخامسة صباحًا بتكون سحب رعدية ممطرة، ورياحًا مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تتعرض منطقة القصيم «البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة– عنيزة»، إلى سحب رعدية ممطرة، ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة 11:55م.

كما تشهد المنطقة الشرقية «الخفجي- حفر الباطن- قرية العليا»، تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة 11:55 مساء.

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فيما تتعرَّض منطقة «الحدود الشمالية»؛ «العويقيلة- رفحاء– عرعر» إلى رياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة مساء.

أما منطقة مكة المكرمة «الخرمة- المويه- تربة– رنية»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

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