أمير الشرقية يتجاوب مع والد المختطف نسيم حبتور ويوجه بإعادة فحص الـ«DNA»

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير «سعود بن نايف»، بدراسة طلب والد المفقود «نسيم حبتور» وإجراء تحاليل الـ«DNA»؛ للتثبت من النَّسَب.

وأوضحت إمارة الشرقية- عبر حسابها بتويتر- أنَّ أمير الشرقية وجه بدراسة طلب والد نسيم حبتور (أحد المفقودين)، بشأن رغبته إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل الـ«DNA».

وأضافت الإمارة، أنَّ التوجيه يأتي في وقت تواصل فيه الجهات المعنية تحقيقها حول قضية خطف الأطفال، بتوجيه ومتابعة أمير الشرقية ونائب أمير الشرقية.

من جانبه، ذكر «نوري حبتور» والد المفقود نسيم حبتور، لقناة الإخبارية، أنَّه يتمنَّى إعادة فحص الـ«DNA» مع شخص يحمل مواصفات ابنه؛ حيث تمَّ إجراء الفحص منذ عامين، لكن النتيجة تأخرت في الظهور، وأنه يطالب بإعادة الفحص.

وكان نوري الحبتور، قال في وقت سابق، لـ«الإخبارية»: إنَّ «المرأة المقبوض عليها، بتهمة اختطاف موسى الخنيزي العائد لعائلته بعد 20 عامًا من الاختطاف، يحدوني شعور بأنّها هي التي خطفت ابني نسيم؛ لأنها تحمل مواصفات المتهمة نفسها التي أحاطتنا الشرطة بها».

يذكر أنَّ نسيم حبتور تمَّ اختطافه من كورنيش الدمام منذ 24 عامًا، وأجرى والده تحليل الـ«DNA» مع شخص يحمل مواصفات ابنه ويقيم مع رجل تبناه من دار الحضانة، إلا أنَّ النتيجة كانت «سلبية».

وتقدم الوالد بطلب إلى أمير الشرقية، لإعادة التحليل مرة ثانية، مشيرًا إلى أنه وزوجته رأيا وَشْمًا على ظهر المشتبه بأنّه ابنهما يطابق وشمًا كان على ظهر ابنه المفقود.

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وشهدت المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية عودة 3 مختطفين منذ أكثر من 27 و20 عامًا إلى أسرهم الحقيقية، بعد إجراء تحليل الـ«DNA» وتحقق السلطات المختصة مع المرأة التي كانوا يعيشون لديها.

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