الحصيني يحدد موعد ومدة موجة البرد الـ10 لهذا الشتاء

توقّع خبير الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بمقدار يتراوح ما بين 4 و5 درجات مئوية بدءًا من اليوم السبت. مشيرًا إلى قدوم الموجة الباردة الـ10 لهذا الشتاء، يوم الإثنين المقبل.

وقال «الحصيني»، عبر تويتر، إنه بدءًا من الإثنين المقبل ستهلّ موجة برد متوسطة، وهي الموجة الـ10 منذ دخول موسم الشتاء هذا العام. مضيفًا أن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 5 إلى 7 درجات مئوية.

وأشار «الحصيني» إلى أن مدة الموجة الباردة الـ10، يومان، وأنها تشمل معظم المناطق، متوقعًا هطول أمطار على شمال الرياض والشمالية مع رياح مغبرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة، مع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة.

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