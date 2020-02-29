بالصور.. الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

غادر رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، والسفير الموريتاني لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.