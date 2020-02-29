«القحطاني» يُطلق تقنيات دقيقة في تخصصي الطائف

أطلق مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، الأسبوع الماضي، مشروع تطوير وتحسين أقسام الأشعة التشخيصية بالمستشفى التخصصي؛ بحضور قيادات ومسؤولي «صحة الطائف»، ووقف على التجهيزات والإمكانات المتوافرة، ضمن خطة شاملة لعدة مشاريع تطوير وتحديث بكل الأقسام بالمستشفى.

وقالت «صحة الطائف»، إن مشروع تطوير وتحسين أقسام الأشعة التخصصية، اشتمل على مسارين، الأول تطويري والآخر استحداث وحدات تخصصية جديدة؛ من شأنه إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة والتجهيزات المتوافرة، من خلال أجهزة طبية حديثة وكوادر فنية وطبية عالية المستوى تسهم في تطوير الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى بدقة عالية.

وأوضحت، أن المشروع استحدث وحدات جديدة للرنين المغناطيسي، وحاقنًا أوتوماتيكيًا متوافقًا مع المجال المغناطيسي، وجهاز تخدير وأجهزة حقن متوافقة مع المجال المغناطيسي، ومنصة أعمال خاصة بصور الرنين المغناطيسي ومناطق الأمان الخاصة، حسب أحدث المعايير الدولية، فيما تشتمل على وحدة أشعة تداخلية والتي استحدثت جهازًا لتصوير الأوعية الدموية، مزودًا بحاقن أوتوماتيكي للصبغة، وجهاز موجات صوتية متعدد المجسات، وغرفة إفاقة، ومغسلة، وجهاز تخدير، وجهاز مسح مقطعيًا للانبعاثات أحادية الفوتون المدمج مع الأشعة المقطعيةSPECT-CT ، في مجالات الطب النووي، ملحقًا به عددًا من الغرف التخصصية في الحقن وغرفًا للنظائر المشعة، وعيادات طبية مزودة بأجهزة الإجهاد، ووحدات تصوير شرايين القلب بالأشعة المقطعية وأنظمة التصوير المتخصصة لنبض القلب، ومنصة معالجة الصور ووحدة للموجات الصوتية مزودًا بمجسات متعددة الاستخدام .

تجدر الإشارة، إلى أن المشروع الذي تم الانتهاء منه وفق أفضل المعايير والتصاميم المميزة والحديثة، يأتي ضمن حزمة تطويرية تسعى من خلالها «صحة الطائف»؛ لإدخال أحدث التقنيات التشخيصية لعلاج الأمراض الدقيقة لاسيما أمراض وجراحة القلب للوصول إلى مركز قلب متخصص.