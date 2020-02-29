بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس «جيلكو كومشيتش»، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ولحكومته، متمنيًا لشعبه الصديق اطراد التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: Advertisements القيادة تهنئ سانا مارين بانتخابها رئيسة لوزراء فنلندا القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.