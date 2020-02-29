فرق الدفاع المدني بجدة تسيطر على حريق محطة الحرازات

وتم إخلاء المحطة والمحال التجارية بحرم المحطة وتطويق الموقع لمنع انتشار وتطور الحريق، كما تم وضع شريط تحذيري لمنع الدخول للموقع ومباشرة الحالة وإخماد الاشتعال من قبل الفرق ولم ينتج عن الحالة أي أضرار أخرى بالمحطة، ونتج عن الحادث إصابة رجل برضوض وسحجات سطحية نتيجة تطاير المواد الصلبة (البلاط) وتم نقله من قبل الهلال الأحمر للمستشفى في وضع صحي مطمئن.
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