فرق الدفاع المدني بجدة تسيطر على حريق محطة الحرازات

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على حريق بمحطة بنزين بحي الحرازات. وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا الساعة 21:03، عن وجود حريق بمحطة بنزين، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة وبوصول الفرق، اتضح أنه اشتعال سحابة مادة بترولية (بنزين) أدى إلى احتراق في أحد خزانات الوقود بداخل المحطة.

وتم إخلاء المحطة والمحال التجارية بحرم المحطة وتطويق الموقع لمنع انتشار وتطور الحريق، كما تم وضع شريط تحذيري لمنع الدخول للموقع ومباشرة الحالة وإخماد الاشتعال من قبل الفرق ولم ينتج عن الحالة أي أضرار أخرى بالمحطة، ونتج عن الحادث إصابة رجل برضوض وسحجات سطحية نتيجة تطاير المواد الصلبة (البلاط) وتم نقله من قبل الهلال الأحمر للمستشفى في وضع صحي مطمئن.