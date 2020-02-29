السعودية اليوم / أستراليا تمنع القادمين من إيران من دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا



ملبورن 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

قالت الحكومة الأسترالية اليوم إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في إيران .

وأوضح وزير الصحة جريج هانت في تصريح للصحفيين اليوم إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس .

وأضاف "من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

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10:54ت م

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