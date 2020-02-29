

السيح 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

صادرت بلدية الخرج مساء أمس كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمدينة

السيح ، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

10:28ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخرج تصادر محاصيل زراعية من الباعة الجائلين في أحياء السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.