السعودية اليوم / تعاوني الحوية ينظم درساً في التفسير



الطائف 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, محاضرة في تفسير قوله تعالى "ياو يلتى ياليتني لم اتخذ فلانا خليلا"، عقب صلاة المغرب بجامع البصيلي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

09:58ت م

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