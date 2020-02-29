، خبر مبشّر .. الكويت: لم نسجل أيّ إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

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في خبر مبشّر أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أنها لم تسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية أيّ إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد وصل إلى 43؛ جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".
وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".
ووفق "كونا"، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع، وعدم السفر في الوقت الحالي.الكويت فيروس كورونا الجديد
خبر مبشّر .. الكويت: لم نسجل أيّ إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29
في خبر مبشّر أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أنها لم تسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية أيّ إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد وصل إلى 43؛ جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".
وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".
ووفق "كونا"، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع، وعدم السفر في الوقت الحالي.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:52 AM
دعت إلى عدم السفر حالياً .. عدد الإصابات المؤكّدة 43 جميعها مرتبطة بـ "زوّار إيران"
في خبر مبشّر أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أنها لم تسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية أيّ إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد وصل إلى 43؛ جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران".
وجاء في بيان للوزارة، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".
ووفق "كونا"، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على صحة الجميع، وعدم السفر في الوقت الحالي.
، خبر مبشّر .. الكويت: لم نسجل أيّ إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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