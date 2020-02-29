، "بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا ،

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قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.
ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.
حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.
فيروس كورونا الجديد إيران
"بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29
قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.
ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.
حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:40 AM
وطهران تنفي وتزعم وفاة 34 فقط
قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.
ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.
حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.
، "بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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