، "كورونا" يدفع التصنيع الصيني إلى "تراجع تاريخي" .. تعرَّف على القطاعين الأكثر تضرراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار "كوفيد-19" .. قيود على التنقل وإغلاق "مؤقت" لمصانع

تراجع تاريخي سجّله النشاط التصنيعي في الصين في فبراير، حيث وصل إلى أدنى مستوى حتى الآن في هذا الشهر، في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، السبت.

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء "كوفيد-19"، من ضمنها: فرض قيود على حركة التنقل، وإغلاق "مؤقت" لمصانع عبر البلد، وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوبي (وسط)، التي تعد مركزاً صناعياً، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر.

غير أن الحكومة الصينية شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجياً، في وقت يسجل فيه تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.

ووفق "سكاي نيوز" تدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة، مقارنة بـ 50.0 في يناير، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط؛ إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش؛ إن كان أدنى من هذا الحد.

وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ للأنباء المالية آراءهم، وبلغ 45.0.

والقطاعان الأكثر تضرراً، بحسب مكتب الإحصاءات، هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.

لكن المكتب أبدى تفاؤله، موضحاً أنه "إن كان الوباء.. قد انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعاً) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجياً".

ويحذر أغلبية المحللين من أن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرّر كثيراً على الأرجح من جرّاء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة، السبت، تعطي لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبّدها القطاع الصناعي.

فيروس كورونا الجديد الصين