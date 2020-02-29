شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يسرق جثة فتاة من مقبرة والسبب لن تتوقعوه!!.. شاهد ماذا وجد؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة، سرق مواطن سعودي جثة تعود لفتاة داخل مقبرة الشاطيء بمحافظة ينبع اعتقاداً منه بأنها تعود لوالدته المتوفاة وحاول بعد سرقتها الوصول بها لجهة دينية لطلب فك السحر المربوط بالجثة حسب اعتقاده.



وفي التفاصيل، تمكن الجاني من دخول المقبرة فجر الاثنين وبدأ بنبش القبور حتى تمكن من نبش قبر الفتاة وأخرج جثتها وقفز بها من سور المقبرة بعد أن شاهده الحارس الذي لم يتمكن من الإمساك به.

قد يهمك ايضاً:

ثري سعودي يطلب 50 شاباً لوظيفة مضحكة ومثيرة للدهشة.. رواتب مغرية



الكوبرا تلتهم ‘‘ثعبان ضخم‘‘ بطريقة مرعبة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة عندما استيقظ داخل أحشائها؟! (فيديو)



اكتشاف سبب غريب يهدد النساء والبنات بالحمل دون زواج وبدون أي تدخلات طبية!!

سعودي يسرق جثة فتاة من مقبرة والسبب لن تتوقعوه!!.. شاهد ماذا وجد؟ (صور)



بعد ساعات من ليلة الزفاف.. عريس يرتكب جريمة مروعة ‘‘لا يمكن ان تخطر على بال‘‘ بحق زوجته.. السبب صادم لايصدق



لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند وضع الملح والسكر سويا بفمك قبل النوم !.. شاهد المفاجأة

الفاتنة السعودية ‘‘هند القحطاني‘‘ تعترف: هذا القبيح لعب بأنفي.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)

عريس طلق زوجته بعد ساعة واحدة من ‘‘ليلة الزفاف‘‘ لهذا السبب الصادم وغير المتوقع!.. شاهد

ورد الآن.. كورونا يطيح بالرئيس الإيراني ‘‘روحاني‘‘ ويطرح ‘‘خامنئي‘‘ على الفراش (تطورات تقلب الموازين في المنطقة) شاهد

هكذا انتقمت الأسود من تمساح هاجم “لبؤة“ زوجة الأسد بعدما كسر فكها وهشم رأسها (فيديو)

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مرعبة: حرب كبرى قادمة لطمس ‘‘هذه الدولة‘‘ من الوجود.. وأحداث شعبية تهز المنطقة

تحذير هام وخطير: إذهب إلى الطبيب فورًا إذا لاحظت هذه العلامات على جلدك.. فقد تكون مصاب بهذا المرض الخبيث!



هكذا تتخلص إيران من ضحايا فيروس كورونا .. شاهد ‘‘الدهاء الفارسي‘‘ (فيديو يصدم العالم)



تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة مع كوب شاي يوميًا للوقاية من أمراض القلب والسرطان.. شاهد



Advertisements

بعد 3 أشهر من تبرئة سعود القحطاني .. الأمم المتحدة تفجر مفاجأة جديدة بشأن قتلة ‘‘خاشقجي‘‘ وتضع ‘‘الرأس الكبير‘‘ في ورطة!



شاهد.. فتاة سعودية منعها أبوها من الزواج وحينما بلغت سن ال40 عامًا كانت الصدمة! .. وماحدث يوم أمس لوالدها لم يخطر على بال

سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا



محمد بن سلمان يبكي بحرقة بعد ‘‘فاجعة‘‘ هزت الأسرة الحاكمة.. والسعوديون يبادلونه المشاعر بذرف الدموع (شاهد)



رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟



عاجل : أمريكا توجه أوامر سريعة لقواتها العسكرية في السعودية.. وإعلان الطوارئ في أبوظبي وإيران تعلن إصابة قيادات كبيرة.. ماذا يحدث الآن؟

مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ في منافسة الجمال والأناقة مع عروس شقيقها.. من الأجمل؟.. الجمهور يجيب ويشعل تويتر وانستقرام (شاهد)



أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ ذو أربعة أعوام من قبضة والديه ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد)

طلاق مذيعة MBC ‘‘وفاء الكيلاني’’ يؤدي إلى استقالتها بشكل مفاجئ.. والسبب صادمَ! (شاهد)

الإعلامية ‘‘سهير القيسي‘‘ في إطلالة عفوية تكشف المستور وتبرز مفاتن أنوثتها على الطبيعة..!! ‘‘شعور لا يوصف‘‘



الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ في المسبح.. بإطلالة صباحية مليئة بالحب وأناقة تفوق الخيال (شاهد)



أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘تمساح ضحم‘‘ وهو حي.. شاهد ماذا فعل داخل بطنها بأنيابه الحادة ؟ (فيديو صادم)



شاهد ‘‘كيد النساء’’.. ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ والأخيرة يجن جنونها



عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد)









وقد حضرت الدوريات الأمنية بعد بلاغ رسمي من حارس المقبرة وشاهد أفرادها اختفاء جثة داخل أحد القبور، وبسؤال الحارس أفاد أن القبر يعود لفتاة لتبدأ رحلتهم بالبحث عن الجاني والجثة المفقودة.



واستطاع أفراد الدوريات من إيقاف الجاني داخل أحد الأحياء عند محاولته الوصول لمقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرغبته في غسل الجثة مجدداً لاعتقاده بأن شيطاناً يسكنها، وفقاً لصحيفة أنحاء السعودية التي نشرت صورالجثة الملفوفة بصندوق سيارته الشخصية.