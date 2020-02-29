إصابة 8 أشخاص في انقلاب «ونيت» بوادي جليل بالطائف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفاوتة؛ نتيجة حادث انقلاب لمركبتهم من نوع «ونيت»، أمس الجمعة، وذلك في وادي جليل شمال الطائف. وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه 4 فرق إسعاف، وعند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 8 حالات إسعافية، وعليه فقد تم فرز الإصابات بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لهم في مستشفى الملك عبدالعزير التخصصي ومستشفى الأمير منصور .

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