بالصور.. اختتام مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية اليوم

تختتم، اليوم السبت، منافسات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية بالحفل الختامي، الذي سيتم خلاله تكريم الفائزين والجهات المشاركة.

وانطلق المهرجان، الخميس، بمشاركة أكثر من 500 سيارة تتنافس على أكثر من 150 جائزة بمستويات مختلفة، من خلال لجنة تحكيم بمشاركة 50 حكمًا (أجانب وعرب محترفين).

وحظي المهرجان باهتمام ومتابعة محافظ الدرعية، ورعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ بتنظيم مؤسسة الدرعية الأثرية.

وتخلل المهرجان مزاد لعدد من السيارات الكلاسيكية، ومعرض للفن التشكيلي للسيارات، وعروض للدراجات النارية، ومسابقات للأطفال.