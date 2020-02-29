السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال لبلاده



الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:55ت م

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الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:55ت م0015

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