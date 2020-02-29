السعودية اليوم / تعليم الخرج يطبّق الدوام الصيفي في مدارس السيح والدلم غداً



السيح 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً، تطبيق الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الصيفي وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00.

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09:08ت م

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