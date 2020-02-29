غارة فرنسية تكتب نهاية الإرهابي "أبوعياض التونسي".. القصة الكاملة

أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" الموالي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مقتل أحد مؤسسيه، المكنى بـ"أبوعياض التونسي"، في غارة فرنسية شمالي غرب مدينة تمبكتو، في مالي القريبة من حدود موريتانيا.

وبحسب مصادر، فإن "أبوعياض" قتل الخميس، في وقت متزامن مع إعلان فرنسا، مقتل الزعيم الجزائري جمال عكاشة الملقّب بـ"يحيى أبوالهمام"، زعيم "إمارة الصحارى" في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمسؤول الثاني في التنظيم الذي يتزعمه "إياد أغ غالي" أمير "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".





من هو "أبوعياض"؟

"أبوعياض التونسي"، اسمه الحقيقي سيف الله بن حسين، ظهر آخر مرة في بنغازي بليبيا، عام 2014، في مقطع فيديو تسرب نهاية 2016.

خلال السنوات الماضية، أشيع نبأ مقتل "أبوعياض" عدة مرات، إلا أنه بقي متخفيا عن الأنظار إلى غاية وصول خبر مقتله في مالي.

يذكر أن "أبوعياض التونسي"، أقام في تسعينيات القرن الماضي في لندن طلبا للجوء السياسي، بعد ملاحقته من قبل نظام زين العابدين بن علي.

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وتوجه "أبوعياض" بعد ذلك إلى أفغانستان، ليتعرف على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قبل أن يُعتقل في تركيا عام 2003، ويتم تسليمه إلى السلطات التونسية.

وبعد الحكم عليه بالسجن 43 عاما في تونس، خرج "أبوعياض" عقب خلع زين العابدين بن علي، وتوجه إلى ليبيا.

علاقات متشابكة بالتنظيمات الإرهابية

لقي زعيم أنصار الشريعة التونسي سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبوعياض" حتفه في موكب الإرهابي الجزائري “يحيى أبوالهمام” في غارة شنتها القوات الفرنسية شمال غرب مدينة تمبكتو المالية بالقرب من الحدود الموريتانية.

وكانت المخابرات الإيطالية قد أبلغت نظيرتها التونسية بداية شهر فبراير/شباط الجاري 2019 بمعلومات دقيقة ومؤكدة تفيد بأن الإرهابي أبوعياض تسلل من ليبيا إلى تونس، وسط أنباء عن وجود علاقات بين "أبوعياض" وتنظيم الإخوان الإرهابي وتحديدا حركة النهضة التونسية.

وذكرت عدة تقارير أن الإرهابي "أبوعياض" دخل إلى تونس عبر معبر الذهيبة وازن منذ حوالي شهر، وقد عاد للتراب الليبي من نفس المعبر باتجاه مدينة أوباري ومنها إلى منطقة أم الغرانيق في الهروج الواقعة وسط الصحراء إلى الجنوب الشرقي لطرابلس، والجنوب الغربي لبنغازي، حيث نقلت الجماعات المتطرفة نشاطها.

وأشارت إلى أن دخول أبوعياض إلى مالي كان مع محمد عاطف المصري المعروف باسم "أبوحفص المصري" وحسن الصومالي من جماعة الشباب الإسلامي الصومالي التابعة لتنظيم القاعدة.