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2020-02-29 تطبيق الدوام الصيفي في مدارس السيح والدلم غداً متابعات الخليج 365 - واس تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً، تطبيق الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الصيفي وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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