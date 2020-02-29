وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

︎ : . أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين والسعوديات، وذلك بنظام العقود المؤقتة، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق التخصصات التالية: – سكرتير (للجنسين). – مشغل حاسب آلي (للرجال). – محاسب (للرجال). – مساعد إداري (للجنسين). – مساعد باحث (للجنسين). – مساعد بيطري (للرجال). – أمين مستودع (للرجال). – مدير مكتب (للرجال). – ناسخ (للجنسين). – مسجل معلومات (للرجال). – علاقات عامة (للجنسين). – مصور صحفي (للرجال). – مصمم جرافيكس (للرجال). – سائق (للرجال). – ضيافة (للرجال). – مراسل (للرجال). Advertisements – باحث زراعي (للرجال). – باحث علمي مساعد (للرجال). –تسويق (للرجال). – طبيب بيطري (للرجال). – محلل نظم (للرجال). – مطور تطبيقات (للرجال). – مدير قواعد بيانات (للرجال). – مصمم وجهات ويب (للرجال). وأبرزت العمادة أن الشروط المطلوبة هي: . أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. . حاصلًا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها. . ولا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب. وبينت العمادة أن المستندات المطلوب رفعها بملف واحد بصيغة PDF، هي: – سيرة ذاتية للمتقدم. – صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة. – صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. – صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت). وأوضحت العمادة أن التقديم متاح من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك من يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ عند الساعة الثامنة صباحًا، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 رجب 1441هـ عند الساعة الثالثة عصرًا. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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