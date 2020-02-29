وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

︎ : . أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: سوف أعلمك كيف تربح 2500 دولار أسبوعيا من المنزل وبدون خبرة سابقة.. هيا

كابيتال جينيوس speakol . طبيب جراحة القلب (الظهران). . فني تخطيط القلب (الظهران). . أخصائي الطب الباطني (الظهران). . أخصائي أشعة (الأحساء). Advertisements . مساعد فني تخطيط صدى القلب (الأحساء). . أخصائي أشعة (الظهران). . أخصائي تمريض- العيادات الخارجية والرعاية الأولية (الظهران). . أخصائي تمريض- وحدة الجراحة (الظهران). . محلل- تقنية المعلومات (الظهران). . ممرض أول- العمليات الخارجية (الظهران). وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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