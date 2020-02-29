︎ : . حظر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الاعلانات المضللة للمستخدمين، في محاولة لاستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد ” لتحقيق مكاسب مالية”.

وقال الموقع في بيان أمس الأربعاء إنه حظر إعلانات” لمنتجات تشير إلى فيروس كورونا بهدف إثارة الذعر أو من أجل الاعلان عن أن منتجات تضمن الشفاء من الفيروس أو الوقاية منه”.

وأضاف الموقع” على سبيل المثال، سوف يتم منع الاعلانات التي تشير إلى أن أقنعة وجه معينة هى الوحيدة التي مازالت متوفرة أو الزعم بأنها تضمن منع تفشي الفيروس .

وأوضح الموقع أنه مستمر في عمله ” للحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار بشأن الفيروس” بالتزامن مع العمل على توصيل المعلومات” التي تصدرها الهيئات الصحية “المتخصصة”.

ويشار إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي بدأ تفشيه في وسط الصين في ديسمبر 2019 . وأودى الفيروس بحياة نحو 3000 شخص .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “فيسبوك” يحظر الاعلانات المضللة بشأن “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.