آبل قد تطلق سلاحًا سريًا تنافس به اللابتوب التقليدي

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يُشاع أن آبل تعمل على سلاح سري يساعد أجهزة iPad على أن تقف منافسًا شديدًا أمام أجهزة اللاب توب التقليدية، وهو لوحة مفاتيح مزودة بلوحة اللمس Trackpad.

وكشف تقرير جديد من The Information أن العملاق التكنولوجي يخطط لإطلاق لوحة مفاتيح آيباد مع الإصدار التالي من iPad Pro المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصادر إن تصميم لوحة المفاتيح الذكية التالية سيكون مصنوعًا من مواد مشابهة للوحات المفاتيح الذكية الحالية.

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وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن آبل تخطط لإصدار جديد من لوحة المفاتيح الذكية، في إطار جهودها لوضع الجهاز اللوحي كبديل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتُظهر الصور المسربة للجيل التالي من أجهزة الآيباد نوعين مختلفين من iPad Pro بنفس الكاميرات الخلفية الثلاثية، الأول بقياس 11 بوصة بظهر معدني والثاني 12.9 بوصة بلوحة زجاجية خلفية.

وتشير التقرير أيضًا إلى أن آبل قد تصدر أجهزة الآيباد في مارس 2020.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تصدر آبل سبعة هواتف آيفون جديدة في عام 2020، بما في ذلك iPhone 12 و iPhone SE الذي من المتوقع أن يكون أرخص طراز جديد تم إصداره منذ أعوام بسعر 399 دولارًا فقط.

وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار مجموعة iPhone 12 الرئيسية من آبل في وقت لاحق من العام، على الأرجح في سبتمبر، وهم iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Plus، و iPhone 12 Pro Max.

